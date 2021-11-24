Словаччина, за крок до локдауну, зафіксувала новий максимум інфікованих COVID

Словаччина повідомила про найвищий щоденний приріст нових випадків COVID-19 у середу, напередодні засідання уряду, на якому, ймовірно, буде узгоджено новий локдаун.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Згідно з даними Our World in Data, у Словаччині з 5,5-мільйонним населенням нині - найвищий у світі приріст зараження на душу населення. За минулу добу в країні підтвердили 10 315 нових інфекцій.

У Словаччині - третій найнижчий рівень вакцинації в Європейському Союзі, вакциновано лише 45% населення.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що кількість госпіталізованих досягла "критичної точки" в 3200 і наближається до піка у близько 3800, який спостерігався під час останньої хвилі пандемії. Більшість пацієнтів були невакциновані.

Сусідня Австрія вже розпочала локдаун цього тижня, включно з вакцинованим населенням, і Словаччина планує зробити аналогічний крок у середу під час засідання уряду.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер виступив на підтримку обов'язкової вакцинації від коронавірусу на тлі рекордних показників захворювання в країні.