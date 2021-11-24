Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Словакия, в шаге от локдауна, зафиксировала новый максимум инфицированных COVID-19

Среда, 24 ноября 2021, 12:26

Словакия сообщила о наивысшем ежедневном приросте новых случаев COVID-19 в среду, накануне заседания правительства, на котором, вероятно, будет согласован новый локдаун.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters.

Согласно данным Our World in Data, в Словакии с 5,5-миллионным населением сейчас – самый высокий в мире прирост заражения на душу населения. За прошедшие сутки в стране подтвердили 10 315 новых инфекций.

В Словакии – третий самый низкий уровень вакцинации в Европейском Союзе, вакцинировано только 45% населения.

Министерство здравоохранения заявило, что количество госпитализированных достигло "критической точки" в 3200 и приближается к пику около 3800, который наблюдался во время последней волны пандемии. Большинство пациентов не были вакцинированы.

Соседняя Австрия уже начала локдаун на этой неделе, включая вакцинированное население, и Словакия планирует сделать аналогичный шаг в среду во время заседания правительства.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер выступил в поддержку обязательной вакцинации от коронавируса на фоне рекордных показателей заболеваемости в стране.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Словакия Карантин
powered by lun.ua

Статьи

Немецкая победа: чего ждет Украина от нового правительства в Берлине

Новая коалиционная программа впервые фиксирует политическое признание Берлином стремления украинцев добиться вступления в ЕС и поддержку на этом пути (укр.)
24 ноября 2021 — Андрий Мельник, посол Украины в Германии

Водород для Европы: как Украина поможет Западу слезть с "газовой иглы" России

Украинская газотранспортная система может остаться пустой вне зависимости от запуска "Северного потока-2". Но ее можно заполнить водородом (укр.)
24 ноября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Спираль разочарований: что мешает Украине и Польше уладить свои разногласия

Почему у Польши так часто появляется разочарование в отношениях с Украиной? И как Киеву и Варшаве выйти из этого замкнутого круга? (укр.)
24 ноября 2021 — Даниэль Шелиговский, Польский институт международных дел