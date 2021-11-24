Земана у четвер випишуть з лікарні, він має призначити нового прем'єра Чехії

Президент Чехії Мілош Земан буде у четвер буде виписаний з лікарні, де він перебуває майже півтора місяця у зв'язку із загостренням хронічного захворювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Seznam Zpravy з посиланням на джерела.

За даними видання, Земан має залишити Центральний військовий шпиталь Праги у четвер вранці. Втім, останнє слово буде за лікарями, які перед випискою оцінять його стан здоров'я.

Земан планує з лікарні вирушити до своєї резиденції, де у п'ятницю він має призначити прем'єр-міністром Петра Фіалу.

Наразі незрозуміло, чи надовго Земан залишить лікарню. Крім призначення прем’єр-міністра, Земан також планує зустрітися з усіма кандидатами на міністерські посади.

Раніше повідомлялося, що Земан має намір призначити новий уряд Петра Фіали 26 листопада, проте він виступає проти кандидатури від Піратської партії Яна Ліпавського на пост глави МЗС.

Ліпавський виступає проти кандидатури "дипломата Земана" на пост посла Чехії в Україні.

При цьому Фіала сказав, що не хоче розмірковувати про заміну кандидатури на пост глави МЗС, оскільки "список хороший".

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