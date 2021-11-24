Земана в четверг выпишут из больницы, он должен назначить нового премьера Чехии

Президент Чехии Милош Земан будет в четверг выписан из больницы, где он находится почти полтора месяца в связи с обострением хронического заболевания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Seznam Zpravy со ссылкой на источники.

По данным издания, Земан должен покинуть Центральный военный госпиталь Праги в четверг утром. Впрочем, последнее слово будет за врачами, которые перед выпиской оценят его состояние здоровья.

Земан планирует из больницы отправиться в свою резиденцию, где в пятницу он должен назначить премьер-министром Петра Фиалу.

В настоящее время неясно, надолго ли Земан покинет больницу. Помимо назначения премьер-министра, Земан также планирует встретиться со всеми кандидатами на министерские должности.

Ранее сообщалось, что Земан намерен назначить новое правительство Петра Фиалы 26 ноября, однако выступает против кандидатуры от Пиратской партии Яна Липавского на пост главы МИД.

Липавский выступает против кандидатуры "дипломата Земана" на пост посла в Украине.

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