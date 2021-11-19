Земан виступив проти кандидата на пост глави МЗС в уряді Фіали

Президент Чехії Мілош Земан має намір призначити новий уряд Петра Фіали у п’ятницю, 26 листопада, проте він виступає проти кандидатури від Піратської партії Яна Ліпавського на пост глави МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на матеріали чеських ЗМІ, зокрема, видання Novinky.

Кандидат у прем’єри Петро Фіала на першій особистій зустрічі з Земаном після жовтневих виборів представив президенту склад запропонованого уряду. Але, за його словами, у президента виникло застереження щодо одного кандидата.

Читайте також Прем'єр Чехії офіційно повідомив Земану про відставку уряду

"Президент висловив мені застереження щодо одного імені, але ми домовилися, що я не повідомлятиму його зараз, тому що всі кандидати все ще ведуть переговори з президентом", - сказав Фіала.

Згідно з джерелами чеських ЗМІ, проблемним кандидатом на пост міністра є кандидат на посаду голови зовнішньополітичного відомства Ян Ліпавський від Піратської партії. Він давно різко критикує як Росію, так і Китай, і закликає до впевненої зовнішньої політики щодо цих держав. Ліпавський був співавтором закону, який забороняє російським і китайським фірмам брати участь у добудові чеської АЕС Дуковани.

Як повідомляла "ЄвроПравда", Ліпавський також виступає проти кандидатури "дипломата Земана" на пост посла в Україні.

При цьому Фіала сказав, що не хоче розмірковувати про заміну кандидатури на пост глави МЗС, оскільки "список хороший".

Читайте також У Чехії ліберальні партії підписали коаліційну угоду

Глава "Піратів" Іван Бартош не має наміру змінювати кандидатуру Ліпавського. Сам Ліпавський, який має підтримку Фіали, також не хоче зніматися.

Земан повідомив Nova TV, що запропонує, аби посаду міністра обійняв сам Фіала чи інший член уряду.

Якщо ні президент Земан, ні Фіала не відступлять, суперечка може закінчитися у Конституційному суді.

Читайте більше: Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії