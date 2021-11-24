У Чехії вперше підтвердили майже 26 тисяч випадків коронавірусу за добу

У Чехії за добу виявили 25 864 нових випадків COVID-19, що є найбільшим показником з початку пандемії.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

За останні вісім днів рекордні значення добової кількості інфікованих змінювалися тричі. Вперше у 16 листопада повідомлялося про 22 500 інфікованих. Вдруге, 19 листопада, було майже 23 тисячі випадків, і втретє цього вівторка майже 26 тисяч випадків.

Щотижнева захворюваність також є рекордною. За останні сім днів у Чехії підтвердили 1061 випадок зараження коронавірусом на 100 тисяч жителів.

У лікарнях з підтвердженим коронавірусом перебувають 5652 людини, з них 799 у важкому стані.

За останні сім днів МОЗ Чехії зафіксував 637 смертей людей з підтвердженим COVID. Щоденний максимум склав 118 випадків минулого четверга, що стало найбільшим показником з квітня. З початку листопада і до сьогодні померли 1545 людей з коронавірусом, в середньому 67 за добу.

За офіційними даними, 58,7% всіх чехів зробили щеплення. У категорії осіб віком від 12 років, яким схвалені вакцини, показник становить 67,3%.

Найбільша частка вакцинованих серед людей похилого віку від 70 до 79 років – 85,7%. Натомість найменш вакцинованими є молоді люди у віці від 12 до 15 років, з яких близько третини пройшли щеплення.

Нагадаємо, в Угорщині добовий приріст заражень коронавірусом встановив новий максимум, вперше перетнувши позначку в 12 000 нових хворих.