В Чехии впервые подтвердили почти 26 тысяч случаев коронавируса за сутки

В Чехии за сутки обнаружили 25 864 новых случаев COVID-19, что является самым большим показателем с начала пандемии.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

За последние восемь дней рекордные значения суточного количества инфицированных менялись трижды. Впервые в 16 ноября сообщалось о 22 500 инфицированных. Во второй раз, 19 ноября, было почти 23 тысячи случаев, и в третий раз в этот вторник почти 26 тысяч случаев.

Еженедельная заболеваемость также является рекордной. За последние семь дней в Чехии подтвердили 1061 случай заражения коронавирусом на 100 тысяч человек.

В больницах с подтвержденным коронавирусом находятся 5652 человека, из них 799 находятся в тяжелом состоянии.

За последние семь дней Минздрав Чехии зафиксировал 637 смертей людей с подтвержденным COVID. Ежедневный максимум составил 118 случаев в прошлый четверг, что стало самым большим показателем с апреля. С начала ноября и по сей день умерли 1545 человек с коронавирусом, в среднем 67 в сутки.

По официальным данным, 58,7% всех чехов сделали прививку. В категории лиц старше 12 лет, которым одобрены вакцины, показатель составляет 67,3%.

Наибольшая доля вакцинированных среди пожилых людей от 70 до 79 лет – 85,7%. Наименее же вакцинированы молодые люди в возрасте от 12 до 15 лет, из которых около трети прошли прививки.

Напомним, в Венгрии суточный прирост заражений коронавирусом установил новый максимум, впервые пересек отметку в 12 000 новых больных.