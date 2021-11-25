У Німеччині планують надати право голосу у 16 років
Нова парламентська коаліція у Німеччині прагне знизити віковий поріг для голосування на виборах до 16 років.
Про це йдеться у представленій 24 листопада коаліційній угоді, деталі якої викладені у статті "Європейської правди".
У документ увійшло чимало новаторських положень, від кліматичних планів до зміни громадянських прав. Наприклад, право голосу молодим німцям хочуть надавати вже у віці 16 років.
"Ми хочемо змінити Основний закон, щоб зменшити активний вік для голосування на виборах до Бундестагу Німеччини до 16 років", - йдеться у тексті коаліційної угоди.
Крім того, майбутня коаліція хоче знизити до 16 років і вік голосування на виборах до Європарламенту, а також спростити процедуру голосування для німців, які живуть за кордоном.
На додачу нова коаліція планує обмежити термін повноважень канцлера.
"Ми створимо нову Комісію з реформи федерального виборчого законодавства та модернізації парламентської роботи. Комісія займеться метою рівного представництва жінок та чоловіків у парламенті та обговорить правові рамки.
Комісія також розгляне пропозиції про об'єднання дат виборів, продовження законодавчого строку до п'яти років та обмеження терміну повноважень федерального канцлера", - сказано у тексті коаліційної угоди.
Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС
Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, - у тексті Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ