В Германии планируют дать право голоса с 16 лет
Новая парламентская коалиция в Германии хочет снизить возрастной порог голосования на выборах до 16 лет.
Об этом говорится в представленном 24 ноября коалиционном соглашении, детали которого изложены в статье "Европейской правды".
В документ вошли многие новаторские положения, от климатических планов до изменения гражданских прав. К примеру, право голоса молодым немцам хотят предоставлять уже в возрасте 16 лет.
"Мы хотим изменить Основной закон, чтобы снизить активный возраст для голосования на выборах в Бундестаг Германии до 16 лет", - говорится в тексте коалиционного соглашения.
Кроме того, будущая коалиция хочет снизить до 16 лет и возраст голосования на выборах в Европарламент, а также упростить процедуру голосования для живущих за рубежом немцев.
К тому же новая коалиция планирует ограничить срок полномочий канцлера.
"Мы создадим новую Комиссию по реформе федерального избирательного законодательства и модернизации парламентской работы. Комиссия займется целью равного представительства женщин и мужчин в парламенте и обсудит правовые рамки.
Комиссия также рассмотрит предложения об объединении дат выборов, продлении законодательного срока до пяти лет и ограничении срока полномочий федерального канцлера", - говорится в тексте коалиционного соглашения.
Об ожидаемой политике новой власти Германии в отношении Украины смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Первые решения власти Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС
Подробнее о том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего коалиционного соглашения, - в тексте Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ