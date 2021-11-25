Еврокомиссар: выход Республики Сербской из состава БиГ подорвет европейскую перспективу страны

В Еврокомиссии предупредили, что если лидеры боснийских сербов реализуют свои намерения и выйдут из состава Боснии и Герцеговины, это подорвет европейскую перспективу страны.

Как сообщает EuObserver, об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи, выступая в Сараево 24 ноября, пишет "Европейская правда".

"Выход Республики Сербской и демонтаж государственных институтов отвернули бы Боснию обратно от евроинтеграционных достижений и поставили бы на паузу путь в ЕС для всей страны", - отметил Оливер Вархеи.

Еврокомиссар добавил, что у Боснии уже есть явная европейская перспектива.

Оливер Вархеи призвал политических лидеров сохранять диалог и активизировать евроинтеграционную повестку дня страны, приводит расширенное изложение его выступления "Балканський оглядач".

"Только тогда эта страна сможет реализовать все преимущества программ и фондов ЕС, включая европейский инвестиционный пакет, являющийся базовым пакетом помощи ЕС, направленным на поддержку восстановления после пандемии COVID-19", - сказал он.

Вархеи выразил надежду, что политические лидеры вернутся к внедрению реформ, определенных в 14 ключевых приоритетах сближения с ЕС, верховенству права, судебной системе, а также конституционной и избирательной реформам.

Напомним, ранее верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт, а также спецпредставитель ЕС, предостерег, что страна может снова стать ареной вооруженного противостояния, если международное сообщество не примет меры, чтобы остановить сербских сепаратистов.

В сентябре-октябре 2021 года глава президиума Боснии и Герцеговины от боснийских сербов Милорад Додик заявил, что намерен создать армию Республики Сербской и вывести РС из общегосударственных органов БиГ.

Как известно, в Москве считают, что должность верховного представителя нужно упразднить, и не согласились с назначением Шмидта. Эту точку зрения поддерживают и в Республике Сербской (БиГ).

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