У Болгарії назвали основну причину ДТП, в якій загинули понад 40 людей

Болгарські слідчі заявили у четвер, що найбільш вірогідною причиною автобусної аварії, в якій загинули понад 40 людей, була людська помилка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Слідство виключило терористичний акт або те, що додаткові ємності з паливом в автобусі могли спричинити смертельну пожежу. Вони також встановили, що вибуху не було.

"Поки що головною і основною версією є людська помилка", - заявив голова Національної слідчої служби Болгарії Борислав Сарафов на брифінгу в четвер.

"Розтин показує, що всі постраждалі померли в основному від задухи після пожежі, а не від поранень від аварії чи вибуху", - сказав він.

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Слідчі перевіряють, чи могла погана розмітка смуги, відсутність належних знаків і світловідбивачів, а також погана організація дорожнього руху спричинити аварію.

"На нашу думку, транспортний бар’єр, на який наїхав автобус, не тільки не корисний, але й небезпечний для руху транспорту, він фактично допоміг аварії", – сказав Сарафов.

За словами слідства, автобус врізався в бар’єр з правого боку, знісши його та загорівся від тертя, а потім звернув ліворуч, перш ніж зупинитися перед бар’єром, який відокремлює смуги.

"Очевидці кажуть, що відразу після першого удару спалахнула пожежа, і автобус швидко наповнився димом", – розповів провідний слідчий Мар’ян Маринов.

"З перших дверей ніхто не міг вийти через сильний вогонь. Усі зібралися перед задніми дверима, але їх заблокував бар’єр, який зупинив автобус", – сказав він.

Влада повідомила про 45 жертв катастрофи, проте слідчі знайшли 44 тіла. Вони намагаються встановити, чи перейшов один пасажир, який був у списку, в інший автобус, який був частиною тієї ж поїздки на вихідні, чи пережив він аварію.

Один з тих, хто вижив, засвідчив, що з палаючого автомобіля вискочило вісім людей, сказала Сійка Мілева, речник головного прокурора. Лише сім пасажирів були доставлені до лікарні.

Нагадаємо, ДТП у Болгарії сталася в ніч проти 23 листопада на трасі Софія-Благоєвград. Після аварії автобус із номерами Північної Македонії спалахнув. Автобус прямував зі Стамбула до столиці Північної Македонії Скоп'є. Більшість пасажирів – македонські туристи.