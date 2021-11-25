В Болгарии назвали основную причину ДТП, в которой погибли более 40 человек

Болгарские следователи заявили в четверг, что наиболее вероятной причиной автобусной аварии, в которой погибли более 40 человек, была человеческая ошибка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Следствие исключило террористический акт или то, что дополнительные емкости с топливом в автобусе могли привести к смертельному пожару. Они также установили, что взрыва не последовало.

"Пока главной и основной версией является человеческая ошибка", - заявил глава Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов на брифинге в четверг.

"Вскрытие показывает, что все пострадавшие умерли в основном от удушья после пожара, а не от ранений от аварии или взрыва", - сказал он.

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Следователи проверяют, могла ли плохая разметка полосы, отсутствие надлежащих знаков и светоотражателей, а также плохая организация дорожного движения вызвать аварию.

"По нашему мнению, транспортный барьер, на который наехал автобус, не только не полезен, но и опасен для движения транспорта, он фактически помог аварии", – сказал Сарафов.

По словам следствия, автобус врезался в барьер с правой стороны, снеся его и загорелся от трения, а затем свернул налево, прежде чем остановиться перед отделяющим полосы барьером.

"Очевидцы говорят, что сразу после первого удара вспыхнул пожар, и автобус быстро наполнился дымом", – рассказал ведущий следователь Марьян Маринов.

"Из первой двери никто не мог выйти из-за сильного огня. Все собрались перед задней дверью, но их заблокировал барьер, который остановил автобус", – сказал он.

Власти сообщили о 45 жертвах аварии, однако следователи обнаружили 44 тела. Они пытаются установить, перешел ли один находившийся в списке пассажир в другой автобус, который был частью той же поездки на выходные, или он выжил в катастрофе.

Один из выживших засвидетельствовал, что из горящего автомобиля выскочило восемь человек, сказала Сийка Милева, спикер главного прокурора. Только семь пассажиров были доставлены в больницу.

Напомним, ДТП в Болгарии произошло в ночь на 23 ноября на трассе София-Благоевград. После аварии автобус с номерами Северной Македонии вспыхнул. Автобус следовал из Стамбула в столицу Северной Македонии Скопье. Большинство пассажиров – македонские туристы.