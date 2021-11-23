ДТП в Болгарії стало найсмертельнішим в Європі за десятиліття

Аварія автобуса в Болгарії, внаслідок якої загинуло 46 людей, стала найбільшою автобусною трагедією в Європі за останні 10 років.

Про це пише БГНЕС, повідомляє "Європейська правда".

У ДТП у вівторок вранці загинули щонайменше 46 людей, зокрема 12 неповнолітніх. Автобус прямував зі Стамбула до столиці Північної Македонії Скоп'є. Більшість пасажирів – представники македонських туристів.

Востаннє аварія з подібною кількістю жертв сталася у 2015 році у Франції. Тоді 43 особи загинули внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою в південно-західній частині країни.

Ще одна велика аварія сталася відносно нещодавно в Португалії: 29 німецьких туристів загинули внаслідок аварії автобуса на гірському острові Мадейра.

Нагадаємо, ДТП у Болгарії сталося в ніч проти 23 листопада на трасі Софія-Благоєвград. Після аварії автобус із номерами Північної Македонії спалахнув.

В автобусі перебували 52 пасажири, шестеро з яких вижили. Загинули 46 людей, зокрема 12 дітей. Українців серед загиблих немає.

За попередніми даними, аварія могла статися через наїзд на дорожній знак, після якого почалася пожежа.