Німеччина, де епідемія б’є рекорди, залучить військову авіацію для перевезення коронахворих 

З п’ятниці 26 листопада Німеччина почне залучати евакуаційний літак повітряних сил для перевезення важкохворих пацієнтів з коронавірусом до регіонів, де навантаження на реанімації менше.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Літак A310 MedEvac, оснащений повноцінним реанімаційним обладнанням, о 14 годині приземлиться у баварському Меммінгені та повезе перших хворих до Мюнстера, на захід країни.

До перевезення коронахворих скоріш за все залучать два літаки.

Німеччина ще під час першої хвилі епідемії коронавірусу підготувала план переревезення важкохворих, щоб не допускати критичного перевантаження лікарень. Він передбачає, що для пацієнта спершу шукають місце у сусідніх федеральних землях, віднесених до цього "кластеру", а якщо такої можливості немає - розглядають перевезення вже у межах всієї країни.

Нагадаємо, за останню добу Німеччина з 83 млн населення зареєструвала новий рекорд заражень - понад 76 тисяч випадків за добу. Показник захворюваності за останні 7 днів теж оновив максимум і склав 438,2.

Напередодні Німеччина перетнула позначку у понад 100 тисяч смертей від коронавірусу від початку пандемії - п’ятою у Європі після Росії, Британії, Італії та Франції.

Це відбувається на тлі запеклих дебатів щодо того, чи повинна Німеччина вводити обов’язкову вакцинацію.

Міністерство оборони країни вже заявило про обов’язкову вакцинацію для військових.