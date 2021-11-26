Германия, где эпидемия бьет рекорды, задействует военную авиацию для перевозки больных

С пятницы 26 ноября Германия начнет привлекать эвакуационный самолет воздушных сил для перевозки тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузка на реанимации меньше.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

Самолет A310 MedEvac, оснащенный полноценным реанимационным оборудованием, в 14:00 приземлится в баварском Меммингене и увезет первых больных в Мюнстер на запад страны.

К перевозке больных, скорее всего, привлекут два самолета.

Германия еще во время первой волны эпидемии коронавируса подготовила план перевозки тяжелобольных, чтобы не допускать критической перегрузки больниц. Он предполагает, что для пациента сначала ищут место в соседних федеральных землях, отнесенных к этому "кластеру", а если такой возможности нет - рассматривают перевозку уже в пределах всей страны.

Напомним, за последние сутки Германия с 83 млн населения зарегистрировала новый рекорд заражений - более 76 тысяч случаев в сутки. Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже обновил максимум и составил 438,2.

Накануне Германия пересекла отметку более чем в 100 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии - пятой в Европе после России, Британии, Италии и Франции.

Это происходит на фоне ожесточенных дебатов по поводу того, должна ли Германия вводить обязательную вакцинацию.

Министерство обороны страны уже заявило об обязательной вакцинации для военных.