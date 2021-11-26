Первая страна ЕС с обязательной вакцинацией: что об этом уже известно

Австрия станет первой страной в Европе, которая введет обязательную вакцинацию с февраля 2022 года.

Как все будет работать? Законно ли это? Какое наказание ждет тех, кто категорически не соглашается на прививку? Ответы на эти вопросы искала журналистка ЕвроПравды Кристина Бондарева. Подробнее - в ее интересной статье Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

Правительство Австрии в прошлом регулярно исключало возможность обязательной вакцинации от коронавируса, однако внезапно изменил позицию. Почему так произошло?

Все из-за сложной ситуации с развитием эпидемии. Сейчас страну охватила четвертая волна заболевания, а в понедельник начал действовать уже четвертый за два года национальный локдаун.

Австрия стала одной из самых закрытых стран ЕС и помимо жесткого локдауна уже подготовила решения, которые могут создать проблемы для туристов из других стран.

Все потому, что победить болезнь не удалось, несмотря на целую серию прошлых ковидных ограничений.

По данным австрийского Минздрава, 66% населения прошли полный курс вакцинации. Это был бы хороший результат для Восточной Европы, но для Западной он является одним из самых низких.

Теперь австрийское правительство уверено: уровень вакцинации – слишком низкий для того, чтобы система здравоохранения работала бесперебойно, а вводить локдаун за локдауном – больше не выход. Да, вакцинация не гарантирует защиты от заражения, но существенно уменьшает опасность тяжелого течения болезни и смертность.

Ожидается, что решение об обязательной вакцинации будет утверждено в парламенте.

Сложность обязательной вакцинации состоит в том, что она может считаться нарушением физической неприкосновенности и права на частную жизнь человека. Однако такое вмешательство может быть оправдано, если преимущества для населения преобладают над недостатками, которые принудительная вакцинация создает для отдельного человека.

Похоже, наказание за отказ от вакцинации может ожидать австрийцев с февраля.

Канцлер Александр Шалленберг уже разъяснил, что нарушителей будут наказывать административным взысканием. Наибольшей интригой остается размер штрафа.

Скорее всего, человека будут приглашать на прием сделать прививку в течение определенного периода, и если этого не случится – будут штрафовать.

Среди других обсуждаемых идей наказания – внедрение так называемого "сбора за пандемию".

Больше об обязательной вакцинации, которую хотят впервые в Европе ввести в Австрии, читайте в статье Кристины Бондаревой Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.