Зеленський після розмов з Меркель та Мішелем анонсував контакт Єрмака з Кремлем

Президент України Володимир Зеленський анонсував контакт глави своєї адміністрації Андрія Єрмака з адміністрацією президента РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава держави розповів на пресконференції у п’ятницю, 26 листопада.

"Я щоденно розмовляю з різними лідерами, вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. І вони дуже хочуть, щоб ми почали спілкуватись разом з ними з Російською Федерацією" - сказав Зеленський.

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"Обов’язково буде дзвінок. Вони хочуть контакти нашої адміністрації з адміністрацією Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, ​​у телефонній розмові з Володимиром Зеленським 25 листопада Ангела Меркель запевнила, що підрив суверенітету і територіальної цілісності України не залишиться без наслідків.

У розмові з Зеленського з главою Євроради Шарлем Мішелем, за даними офісу президента, йшлося про концентрацію російських збройних сил вздовж українських кордонів.

Мішель раніше провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, після чого заявив про переконаність, що "деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС".