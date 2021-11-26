Зеленский после разговоров с Меркель и Мишелем анонсировал контакт Ермака с Кремлем

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контакт главы администрации Андрея Ермака с администрацией президента РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в пятницу 26 ноября.

"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией", - сказал Зеленский.

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"Обязательно будет звонок. Они хотят контактов нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы совершенно не против", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 25 ноября Ангела Меркель заверила, что подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины не останется без последствий.

В разговоре с Зеленским с главой Евросовета Шарлем Мишелем, по данным офиса президента, речь шла о концентрации российских вооруженных сил вдоль украинских границ.

Мишель ранее провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего заявил об убежденности, что "деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС".