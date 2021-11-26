Земана вдруге випишуть з лікарні і в неділю він призначить нового прем'єра Чехії

Президента Чехії Мілоша Земана буде виписано з лікарні в суботу і в неділю він призначить Петра Фіалу новим прем'єр-міністром.

Про це пише Ceske Noviny, повідомляє "Європейська правда".

Офіційний представник президента Чехії Їржі Овчачек заявив, що Земана буде виписано з Центрального військового госпіталю в суботу, куди його перевели в четвер після позитивного результату тесту на коронавірус.

У неділю об 11:00 він призначить Фіалу прем'єр-міністром у президентській резиденції. Овчачек повідомив, що це відбудеться із дотриманням чинних санітарно-епідеміологічних заходів.

Земана виписали з лікарні в четвер вранці після більш ніж півтора місяця госпіталізації. Однак увечері того ж дня його знову доправили до лікарні через позитивний результат тесту на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Земан мав намір призначити новий уряд Фіали 26 листопада, проте він виступає проти кандидатури від Піратської партії Яна Ліпавського на пост глави МЗС.

Ліпавський виступає проти кандидатури "дипломата Земана" на пост посла Чехії в Україні.

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