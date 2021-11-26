Земана во второй раз выпишут из больницы и в воскресенье он назначит нового премьера Чехии

Президент Чехии Милош Земан будет выписан из больницы в субботу и в воскресенье он назначит Петр Фиалу новым премьер-министром.

Об этом пишут Ceske Noviny, сообщает "Европейская правда".

Официальный представитель президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан будет выписан из Центрального военного госпиталя в субботу, куда его перевели в четверг после положительного результата теста на коронавирус.

В воскресенье в 11:00 он назначит Фиалу премьер-министром в президентской резиденции. Овчачек сообщил, что это произойдет с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер.

Земана выписали из больницы в четверг утром после более полутора месяцев госпитализации. Однако вечером того же дня его снова доставили в больницу из-за положительного результата теста на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Земан намеревался назначить новое правительство Фиалы 26 ноября, однако он выступает против кандидатуры от Пиратской партии Яна Липавского на пост главы МИД.

Липавский выступает против кандидатуры "дипломата Земана" на пост посла Чехии в Украине.

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