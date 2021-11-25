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Чехія: Земан терміново повертається до лікарні – призначення нового прем’єра скасовано

Четвер, 25 листопада 2021, 20:59

За кілька годин після виписки з лікарні, президент Чехії Мілош Земан знову був госпіталізований.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал aktualne.cz, причиною нової госпіталізації став позитивний результат тесту на корона вірус.

При цьому відзначається, що симптомів хвороби у Земана наразі немає.

Це не завадило його терміновій госпіталізації до  Центрального військового госпіталю.

При цьому Земан був виписаний з цього госпіталю цього ж дня – 25 листопада, після 46-денного курсу лікування. Нагадаємо, Мілоша Земана терміново госпіталізували 10 жовтня, перший час він перебував у реанімації.

Нова госпіталізація Земана матиме й політичні наслідки. У п’ятницю 26 листопада він збирався надати мандат на формування нового уряду Петру Фіалі.

Речник чеського президента Іржі Овчачек вже заявив, що ці плани відмінені.

Таким чином, на невизначений термін залишається працювати попередній уряд на чолі із виконуючим обов’язки прем’єра Андреєм Бабішем.

Ця пауза може затягнутися – раніше Земан заявляв, що вимагає заміни кандидатури на посаду голови Міністерства закордонних справ.

Читайте більше: Подвійний удар по Земану: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії

а також дивіться пояснення на нашому Youtube-каналі - Не тільки Земан: хто у ЄС підтримав анексію Криму та що з ними робити Україні

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Чехія Земан
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