Нідерланди посилили локдаун на тлі сплеску випадків COVID-19

Уряд Нідерландів оголосив про додаткові обмеження, включаючи закриття барів, ресторанів та більшості магазинів у нічний час, щоб зупинити рекордну хвилю випадків COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на телеканал NOS.

З неділі обмежується робота багатьох сервісів з 17:00 до 5 ранку. У цей час будуть закриті заклади громадського харчування, другорядні магазини, кінотеатри та театри, музеї, парки розваг і тренажерні зали. Також заборонено займатися аматорським спортом із 17:00.

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Школи залишаться відкритими, але учні початкових і середніх шкіл мають носити маски в коридорі.

Дотримання дистанції 1,5 метра та носіння маски для рота знову є обов'язковим у всіх місцях, де використовуються фіксовані місця, наприклад, у сфері громадського харчування, кінотеатрах та театрах.

Крім того, всім рекомендується якнайдовше залишатися вдома. Уряд також рекомендує якнайбільше уникати контактів між людьми старше 70 років та дітьми молодше 12 років.

Нові обмеження діятимуть щонайменше три тижні.

Поточна хвиля випадків зараження в Нідерландах, що перевищує 20 000 випадків зараження на день, є найгіршою у Західній Європі, і відбувається попри те, що 85% дорослого населення було вакциновано. Причому нині найшвидше поширюються інфекції серед нещеплених школярів.

Нагадаємо, в середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Це спровокувало заворушення у низці міст під приводом невдоволення карантинними обмеженнями. Найжорсткішими подїі були у п’ятницю ввечері у Роттердамі, де поліція застосувала зброю.

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