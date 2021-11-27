Правительство Нидерландов объявило о дополнительных ограничениях, включая закрытие баров, ресторанов и большинства магазинов в ночное время, чтобы остановить рекордную волну случаев COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал NOS.

С воскресенья ограничивается работы многих сервисов 17:00 до 5 утра. В это время будут закрыты учреждения общественного питания, второстепенные магазины, кинотеатры и театра, музеи, парки развлечения и тренажерные залы. Также запрещено заниматься любительским спортом с 17:00.

Школы останутся открытыми, но учащиеся начальных и средних школ обязаны носить маски в коридоре. Также на протяжении всего среднего образования для учителей и учеников шестой группы будут проводиться регулярные самопроверки.

Соблюдение дистанции 1,5 метра и ношение маски для рта снова является обязательным во всех местах, где используются фиксированные места, например, в сфере общественного питания, в кинотеатрах и театрах.

Кроме того, всем рекомендуется как можно дольше оставаться дома. Правительство также рекомендует как можно больше избегать контактов между людьми старше 70 лет и детьми младше 12 лет.

Новые ограничения будут действовать как минимум три недели.

Текущая волна случаев заражения в Нидерландах, превышающая 20 000 случаев заражения в день, является наихудший в Западной Европе, произошел, несмотря на то, что 85% взрослого населения были вакцинированы. Причем в настоящее время наиболее быстро распространяются инфекции среди непривитых школьников.

Напомним, в середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, которая вернула частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.Нидерланды усилили локдаун на фоне всплеска случаев COVID-19