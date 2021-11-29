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У Нідерландах затримали пару, що втекла з карантинного готелю для прибулих з ПАР

Понеділок, 29 листопада 2021, 08:26

Королівська військова поліція Нідерландів в аеропорту Схіпхол затримала пару, яка втекла з готелю, де перебувають інфіковані пасажири літаків, що прибули з Південної Африки.

Про це, як пише "Європейська правда, повідомляє телерадіокомпанія NOS.

Поліція затримала чоловіка з Іспанії і жінку з Португалії. Їхній літак от-от мав вирушити до Іспанії.

Як парі вдалося втекти, залишається загадкою. "Різні сторони гарантують, що ніхто не може увійти або вийти з готелю, включаючи поліцію та королівську військову поліцію. Невідомо, як це могло статися", - сказав речник королівської військової поліції.

Двох інфікованих мандрівників перевели до громадської служби здоров’я. "Вони визначать, як буде відбуватися подальший карантин. Порушення карантинних зобов'язань є злочином. Ми складаємо офіційний протокол, потім прокуратура визначить, що буде далі" – сказали в поліції.

Правоохоронці не можуть сказати, скільки інфікованих мандрівників з Південної Африки все ще проживає в готелі.

Щонайменше 13 мандрівників, які прибули в Схіпхол двома рейсами KLM з Південної Африки минулої п’ятниці, заражені варіантом "Омікрон". Загалом 624 пасажири, які прибули в Схіпхол з Південної Африки в п’ятницю, були перевірені на коронавірус, 61 випадок був позитивним.

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Нідерланди
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