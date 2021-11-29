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Укр / Рус

В Нидерландах задержали пару, бежавшую из карантинного отеля для прибывших из ЮАР

Понедельник, 29 ноября 2021, 08:26

Королевская военная полиция Нидерландов в аэропорту Схипхол задержала пару, бежавшую из гостиницы, где находятся инфицированные пассажиры самолетов, прибывших из Южной Африки.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает телерадиокомпания NOS.

Полиция задержала мужчину из Испании и женщину из Португалии. Их самолет вот-вот должен был отправиться в Испанию.

Как паре удалось сбежать, остается загадкой. "Разные стороны гарантируют, что никто не может войти или выйти из гостиницы, включая полицию и королевскую военную полицию. Неизвестно, как это могло произойти", - сказал представитель королевской военной полиции.

Двух инфицированных путешественников перевели в общественную службу здоровья. "Они определят, как будет происходить дальнейший карантин. Нарушение карантинных обязательств является преступлением. Мы составляем официальный протокол, затем прокуратура определит, что будет дальше", - сказали в полиции.

Правоохранители затрудняются сказать, сколько инфицированных путешественников из Южной Африки все еще проживает в отеле.

По меньшей мере 13 путешественников, прибывших в Схипхол двумя рейсами KLM из Южной Африки в прошлую пятницу, заражены вариантом "Омикрон". В общей сложности 624 пассажира, прибывших в Схипхол из Южной Африки в пятницу, были проверены на коронавирус, 61 случай был положительным.

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Нидерланды
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