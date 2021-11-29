Министры стран G7 проведут экстренную встречу из-за распространения штамма "Омикрон"

Министры здравоохранения стран "Группы семи" (G7) проведут экстренную встречу в понедельник из-за нового варианта коронавируса "Омикрон".

Об этом в воскресенье объявило правительство Британии, которая сейчас председательствует в G7, сообщает "Европейская правда".

На срочном заседании министры G7 обсудят события, связанные с распространением штамма "Омикрон", говорится в сообщении правительства.

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Страны ЕС, а также Великобритания, Канада и США из-за опасений в связи с новым вариантом ограничили полеты в и из многих стран юга Африки.

В то же время, случаи заболевания со штаммом "Омикрон" уже были обнаружены в континентальной Европе и Британии, при этом Нидерланды сообщили о по меньшей мере 13 случаях заражения у пассажиров, прибывших самолетом из ЮАР.

В заявлении британского правительства о встрече G7 также подтверждается, что защитные маски будут обязательными в магазинах, банках, почтовых отделениях, парикмахерских и общественном транспорте со вторника.

В то же время, Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.