Саакашвили впервые после задержания появится в суде

Сотрудники специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии доставили экс-президента страны Михеила Саакашвили в Тбилисский городской суд, где состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на грузинские СМИ.

В пенитенциарной службе подтвердили, что Саакашвили присутствует на процессе.

Территория возле суда полностью оцеплена полицией. На месте находятся поклонники Саакашвили, однако во двор суда их не пускают.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья.

В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в процессе дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако политик этого не захотел.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 22 ноября заявил, что если здоровье Саакашвили позволит, его смогут доставить в зал заседаний.

По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс. 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в городской госпиталь, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.