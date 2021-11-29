Польща звинуватила білоруські служби у регулярних руйнуваннях паркану на кордоні

У Міноборони Польщі заявили, що білоруські служби "майже щоночі" пошкоджують паркан, щоб дозволити мігрантам нелегально потрапити до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Білоруські служби майже щовечора пошкоджують паркан на кордоні, щоб дозволити мігрантам нелегально перейти на польську сторону. Сьогодні така спроба була зроблена в Мельнику. Польські служби затримали 33 мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон", - йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

До публікації додано відео, на якому видно пошкоджене загородження із колючого дроту.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. pic.twitter.com/emQkOM15rO — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 29, 2021

Загалом за останню добу було зафіксовано 92 спроби незаконного перетину кордону Білорусі з Польщею, повідомили в прикордонній службі Польщі в понеділок.

З початку року польські прикордонники зафіксували майже 40 тисяч спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Найбільше, понад 17 тисяч спроб, були зафіксовані в жовтні.

Нагадаємо, в ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи, до якого увійдуть 28 осіб та організацій.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко у п'ятницю приїхав до мігрантів у табір у Брузгах, неподалік від польського кордону, та виступив перед ними з сорокахвилинною промовою. Дивіться відео на Youtube-каналі "Європейської правди".