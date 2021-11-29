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Укр / Рус
Укр / Рус

Польша обвинила белорусские службы в регулярных разрушениях ограждения на границе

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Понедельник, 29 ноября 2021, 10:56

В Минобороны Польши заявили, что белорусские службы "почти каждую ночь" повреждают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально попасть в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Белорусские службы почти каждый вечер повреждают забор на границе, чтобы разрешить мигрантам нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была сделана в Мельнике. Польские службы задержали 33 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

К публикации добавлено видео, на котором видно поврежденное заграждение из колючей проволоки.

Всего за последние сутки было зафиксировано 92 попытки незаконного пересечения границы Беларуси с Польшей, сообщили в польской пограничной службе в понедельник.

С начала года польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Больше всего, более 17 тысяч попыток, было зафиксировано в октябре.

Напомним, в ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси за разжигание миграционного кризиса, в который войдут 28 лиц и организаций.

Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу приехал к мигрантам в лагерь в Брузгах, неподалеку от польской границы, и выступил перед ними с сорокаминутной речью. Смотрите видео на Youtube-канале "Европейской правды".


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