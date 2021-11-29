Польша обвинила белорусские службы в регулярных разрушениях ограждения на границе

В Минобороны Польши заявили, что белорусские службы "почти каждую ночь" повреждают забор, чтобы позволить мигрантам нелегально попасть в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Белорусские службы почти каждый вечер повреждают забор на границе, чтобы разрешить мигрантам нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была сделана в Мельнике. Польские службы задержали 33 мигрантов, пытавшихся незаконно пересечь границу", - говорится в сообщении министерства в Twitter.

К публикации добавлено видео, на котором видно поврежденное заграждение из колючей проволоки.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. pic.twitter.com/emQkOM15rO — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 29, 2021

Всего за последние сутки было зафиксировано 92 попытки незаконного пересечения границы Беларуси с Польшей, сообщили в польской пограничной службе в понедельник.

С начала года польские пограничники зафиксировали почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы. Больше всего, более 17 тысяч попыток, было зафиксировано в октябре.

Напомним, в ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси за разжигание миграционного кризиса, в который войдут 28 лиц и организаций.

Между тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу приехал к мигрантам в лагерь в Брузгах, неподалеку от польской границы, и выступил перед ними с сорокаминутной речью. Смотрите видео на Youtube-канале "Европейской правды".



