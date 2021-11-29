Эрдоган заявил о готовности к посредничеству между Украиной и РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности его страны внести вклад в урегулирование напряженности между Украиной и РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Anadolu.

"Здесь наша позиция четкая. Мы выступаем за мир в регионе, особенно с подходом к крымским татарам. Мы неоднократно обсуждали такие вопросы с дружественной Россией, особенно с Владимиром Путиным", - сказал Эрдоган.

"Пусть этот регион идет в будущее как регион, где царит мир. Мы хотим, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в позитивном направлении. По этому поводу мы готовы к посредничеству, это будет обсуждение с обеими сторонами... Мы тоже хотели бы сделать свой вклад".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает заверения от западных партнеров в поддержке на случай эскалации со стороны России, но как это будет на практике, пока неизвестно.

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