У Шотландії виявили перші випадки штаму "Омікрон", частина хворих не бували в Африці

У Шотландії підтвердили перші шість випадків штаму "Омікрон". При цьому, деякі з хворих нікуди не подорожували і вочевидь заразилися у власних населених пунктах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Хворі люди знаходяться на ізоляції, але госпіталізації не потребують.

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Перший міністр Нікола Стерджен заявла, що у громадах, у мешканців яких виявили новий варіант, запровадять додаткове тестування. Чотири з шести випадків виявлили у Ланаркширі, ще два - в агломерації Глазго. Проводиться відстеження контактів, щоб зрозуміти, як могли заразитися ці люди та хто ймовірно підхопив вірус від них. Контактних осіб попросять самоізолюватися на 10 днів, незалежно від наявності щеплення від коронавірусу.

Нікола Стерджен додала, що наразі немає підстав стверджувати, що "Омікрон" вже суттєво поширився у цих громадах, проте важливо ще ретельніше дбати про заходи обережності, як маски, гігієна рук і тестування перед зібраннями у компаніях.

Вона закликала роботодавців максимально перевести людей на дистанційну роботу у випадках, коли це можливо.

Нагадаємо, штам коронавірусу "Омікрон", потенційно більш заразний та більш стійкий до вакцин, вперше виявили у ПАР. Днями його підтвердили вже у кількох країнах Європи у людей, які нещодавно побували на півдні Африки.. Низка країн через це призупинили авіарейси з країн півдня Африки, або посилили обмеження на в’їзд для мандрівників з них.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

Він вважається потенційно небезпечнішим, оскільки в ньому приблизно вдвічі більше мутацій, ніж у "Дельти".



