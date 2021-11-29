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В Брюсселі вакцинацію додатковою дозою відкрили для всіх дорослих

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:20

З понеділка 29 листопада всі повнолітні жителі Брюсселя отримали право на вакцинацію додатковою дозою будь-якою з доступних вакцин COVID-19.

Про це повідомило видання Politico, пише "Європейська правда".

Хоча додаткову дозу можуть отримати всі дорослі, органи охорони здоров’я наголошують на потребі дотримуватися обов'язкового часу очікування між початковою повною вакцинацією та введенням так званої бустерної дози. 

Час очікування варіюється в залежності від вакцини: два місяці для однодозової вакцини Johnson&Johnson; чотири місяці для AstraZeneca; шість місяців для вакцин від BioNTech/Pfizer та Moderna.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо попередив у понеділок, що проведення святкових заходів узимку "залежатиме від поведінки бельгійців".

Нагадаємо, минулого тижня Бельгія вирішила посилити коронавірусні обмеження, оскільки кількість випадків захворювання на COVID-19 та кількість госпіталізацій зростає.

21 листопада у Брюсселі тисячі людей вийшли на акцію проти політики уряду щодо протидії епідемії коронавірусу.

Тим часом 26 листопада Бельгія повідомила про виявлення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Бельгія Коронавірус Вакцини
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