В Брюсселе вакцинацию дополнительной дозой открыли для всех взрослых
С понедельника, 29 ноября, все совершеннолетние жители Брюсселя получили право на вакцинацию дополнительной дозой любой из доступных вакцин COVID-19.
Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".
Хотя дополнительную дозу могут получить все взрослые, органы здравоохранения отмечают необходимость соблюдения обязательного времени ожидания между начальной полной вакцинацией и введением так называемой бустерной дозы.
Время ожидания варьируется в зависимости от вакцины: 2 месяца для однодозовой вакцины Johnson&Johnson; четыре месяца для AstraZeneca; шесть месяцев для вакцин от BioNTech/Pfizer и Moderna.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил в понедельник, что проведение праздничных мероприятий зимой будет "зависеть от поведения бельгийцев".
Напомним, на прошлой неделе Бельгия решила усилить коронавирусные ограничения, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 и количество госпитализаций растет.
21 ноября в Брюсселе тысячи человек вышли на акцию против политики правительства по противодействию эпидемии коронавируса.
Между тем 26 ноября Бельгия сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса "Омикрон".