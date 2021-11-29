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В Брюсселе вакцинацию дополнительной дозой открыли для всех взрослых

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:20

С понедельника, 29 ноября, все совершеннолетние жители Брюсселя получили право на вакцинацию дополнительной дозой любой из доступных вакцин COVID-19.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

Хотя дополнительную дозу могут получить все взрослые, органы здравоохранения отмечают необходимость соблюдения обязательного времени ожидания между начальной полной вакцинацией и введением так называемой бустерной дозы.

Время ожидания варьируется в зависимости от вакцины: 2 месяца для однодозовой вакцины Johnson&Johnson; четыре месяца для AstraZeneca; шесть месяцев для вакцин от BioNTech/Pfizer и Moderna.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предупредил в понедельник, что проведение праздничных мероприятий зимой будет "зависеть от поведения бельгийцев".

Напомним, на прошлой неделе Бельгия решила усилить коронавирусные ограничения, поскольку количество случаев заболевания COVID-19 и количество госпитализаций растет.

21 ноября в Брюсселе тысячи человек вышли на акцию против политики правительства по противодействию эпидемии коронавируса.

Между тем 26 ноября Бельгия сообщила об обнаружении нового штамма коронавируса "Омикрон".

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Бельгия Коронавирус Вакцины
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