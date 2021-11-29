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У Бельгії 160 мандрівникам загрожує до пів року в’язниці і штраф за фальсифіковані ковід-тести

Понеділок, 29 листопада 2021, 14:32

У Бельгії починають розглядати справи близько 160 мандрівників, які спробували пройти на рейси в аеропорту Брюсселя зі сфальсифікованими довідками про результат тесту на коронавірус.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.

Випадки сталися протягом останніх кількох місяців. В прокуратурі Галле-Вільворд повідомили, що справи розглянуть у найближчі кілька тижнів. 

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Перші засуджені за пред’явлення сфальсифікованих документів раніше отримали вироки до 6 місяців позбавлення волі та штрафи на 1200 євро. 

У прокуратурі повідомили, що загалом за останні місяці на спробі потрапити на рейс з фальшивими тестами впіймали 820 людей. Їм відмовили у посадці на рейс і запропонували пом’якшене покарання - штраф на 750 євро - у разі визнання провини.

Близько 80% погодилися на це, а справи щодо решти розгляне суд.

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Бельгія Коронавірус Авіарейси
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