У Бельгії 160 мандрівникам загрожує до пів року в’язниці і штраф за фальсифіковані ковід-тести
У Бельгії починають розглядати справи близько 160 мандрівників, які спробували пройти на рейси в аеропорту Брюсселя зі сфальсифікованими довідками про результат тесту на коронавірус.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Soir.
Випадки сталися протягом останніх кількох місяців. В прокуратурі Галле-Вільворд повідомили, що справи розглянуть у найближчі кілька тижнів.
Перші засуджені за пред’явлення сфальсифікованих документів раніше отримали вироки до 6 місяців позбавлення волі та штрафи на 1200 євро.
У прокуратурі повідомили, що загалом за останні місяці на спробі потрапити на рейс з фальшивими тестами впіймали 820 людей. Їм відмовили у посадці на рейс і запропонували пом’якшене покарання - штраф на 750 євро - у разі визнання провини.
Близько 80% погодилися на це, а справи щодо решти розгляне суд.
Читайте також: "Весна прийде – колоти будемо". Чому ЄС може додати обмежень для подорожей з України