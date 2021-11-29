В Бельгии 160 путешественникам грозит до полугода тюрьмы и штраф за фальшивые ковид-тесты
В Бельгии начинают рассматривать дела около 160 путешественников, попытавшихся пройти на рейсы в аэропорту Брюсселя со сфальсифицированными справками о результате теста на коронавирус.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.
Случаи произошли за последние несколько месяцев. В прокуратуре Галле-Вильворд сообщили, что дела будут рассмотрены в ближайшие несколько недель.
Первые осужденные за предъявление сфальсифицированных документов ранее получили до 6 месяцев лишения свободы и штрафы на 1200 евро.
В прокуратуре сообщили, что всего за последние месяцы на попытках попасть на рейс с фальшивыми тестами поймали 820 человек. Им отказали в посадке на рейс и предложили смягченное наказание – штраф на 750 евро – в случае признания вины.
Около 80% согласились на это, а дела по поводу остальных рассмотрит суд.
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