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В Бельгии 160 путешественникам грозит до полугода тюрьмы и штраф за фальшивые ковид-тесты

Понедельник, 29 ноября 2021, 14:32

В Бельгии начинают рассматривать дела около 160 путешественников, попытавшихся пройти на рейсы в аэропорту Брюсселя со сфальсифицированными справками о результате теста на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Случаи произошли за последние несколько месяцев. В прокуратуре Галле-Вильворд сообщили, что дела будут рассмотрены в ближайшие несколько недель.

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Первые осужденные за предъявление сфальсифицированных документов ранее получили до 6 месяцев лишения свободы и штрафы на 1200 евро.

В прокуратуре сообщили, что всего за последние месяцы на попытках попасть на рейс с фальшивыми тестами поймали 820 человек. Им отказали в посадке на рейс и предложили смягченное наказание – штраф на 750 евро – в случае признания вины.

Около 80% согласились на это, а дела по поводу остальных рассмотрит суд.

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