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Музей Бухенвальда заборонив вхід невакцинованим: персонал називають нацистами і шлють погрози

Понеділок, 29 листопада 2021, 16:41

Персонал меморіалу концтабору Бухенвальд отримав велику кількість листів із різними погрозами та порівняннями з нацистами після того, як невакцинованим людям заборонили відвідувати його внутрішні приміщення.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Директор Єнс-Крістіан Вагнер розповів, що співробітники отримували агресивні телефонні дзвінки та електронні листи з "лякаючою жорстокістю".

Розлючені дзвонили порівняли співробітників музею з офіцером СС Йозефом Менгеле, відомим як Ангел смерті, який проводив медичні експерименти над своїми жертвами.

Хоча федеральна земля Тюрингія, де знаходиться Бухенвальд, наказала всім музеям приймати лише вакцинованих відвідувачів або тих, хто одужав від хвороби, вкрай праві блогери та теоретики змови назвали Бухенвальд об'єктом зловживань.

Посилення правил набуло чинності 19 листопада у відповідь на зростання кількості інфекцій коронавірусу в Тюрингії майже вдвічі.

Нагадаємо, в аеропорту німецького міста Любек правоохоронці перервали акцію "вакцинації від коронавірусу" охочих препаратом, який не мав офіційної реєстрації. 

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Німеччина Вакцини
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