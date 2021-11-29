Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Музей Бухенвальда запретил вход невакцинированным: персонал называют нацистами и шлют угрозы

Понедельник, 29 ноября 2021, 16:41

Персонал мемориала концлагеря Бухенвальд получил большое количество писем с разными угрозами и сравнениями с нацистами после того, как невакцинированным людям запретили посещать его внутренние помещения.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Директор Йенс-Кристиан Вагнер рассказал, что сотрудники получали агрессивные телефонные звонки и электронные письма с "пугающей жестокостью".

Разъяренные звонившие сравнивали сотрудников музея с офицером СС Йозефом Менгеле, известным как Ангел смерти, проводивший медицинские эксперименты над своими жертвами.

Хотя федеральная зима Тюрингия, где находится Бухенвальд, приказала всем музеям принимать только вакцинированных посетителей или выздоровевших от болезни, крайне правые блоггеры и теоретики заговора назвали Бухенвальд объектом злоупотреблений.

Ужесточение правил вступило в силу 19 ноября в ответ на рост количества случаев коронавируса в Тюрингии почти вдвое.

Напомним, в аэропорту немецкого города Любек правоохранители прервали акцию "вакцинации от коронавируса" желающих препаратом, не имевшим официальной регистрации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удобрения только для себя: поможет ли ВТО преодолеть новый мировой кризис

Наихудший сценарий, грозящий мировой экономике, – эффект домино. Это означает, что ограничения экспорта удобрений будут введены всеми ведущими производителями.
29 ноября 2021 — Анжела Махинова, Sayenko Kharenko