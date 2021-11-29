Музей Бухенвальда запретил вход невакцинированным: персонал называют нацистами и шлют угрозы

Персонал мемориала концлагеря Бухенвальд получил большое количество писем с разными угрозами и сравнениями с нацистами после того, как невакцинированным людям запретили посещать его внутренние помещения.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Директор Йенс-Кристиан Вагнер рассказал, что сотрудники получали агрессивные телефонные звонки и электронные письма с "пугающей жестокостью".

Разъяренные звонившие сравнивали сотрудников музея с офицером СС Йозефом Менгеле, известным как Ангел смерти, проводивший медицинские эксперименты над своими жертвами.

Хотя федеральная зима Тюрингия, где находится Бухенвальд, приказала всем музеям принимать только вакцинированных посетителей или выздоровевших от болезни, крайне правые блоггеры и теоретики заговора назвали Бухенвальд объектом злоупотреблений.

Ужесточение правил вступило в силу 19 ноября в ответ на рост количества случаев коронавируса в Тюрингии почти вдвое.

Напомним, в аэропорту немецкого города Любек правоохранители прервали акцию "вакцинации от коронавируса" желающих препаратом, не имевшим официальной регистрации.