У Чехії домовилися про формування урядової коаліції та розподіл міністерств

Чеські центристські та правоцентристські партії досягли домовленості щодо формування коаліційного уряду більшості та порядку денного.

Про це заявив голова Громадянських демократів (ODS) і майбутній прем'єр-міністр Петр Фіала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Фіала заявив, що 5 партій домовилися про розподіл державних посад, хоча він не назвав окремих кандидатів.

"Ми досягли згоди щодо нашого коаліційного договору, ми також узгодили порядок денний нашої коаліції", - сказав Фіала на брифінгу після переговорів, які тривали понад 12 годин.

Партії, об’єднані у дві коаліції, здобули 108 з 200 місць у нижній палаті парламенту на виборах у жовтні, обійшовши нинішнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Новий уряд складатиметься з 18 міністрів. Партії коаліції "Разом" матимуть 11 місць в уряді. У коаліції Піратської партії та STAN будуть сім міністрів, в тому числі глава МЗС. У чеських ЗМІ серед претендентів на посаду головного дипломати називають депутата від "піратів" Яна Ліпавського.

Нагадаємо, Сенат Чехії почав процедуру позбавлення повноважень президента Мілоша Земана після висновку медиків про те, що його стан здоров’я не дозволяє йому виконувати обов’язки президента.

Тим часом поліція Чехії заявила про можливий "злочин проти республіки" після брифінгу про стан Земана, а ЗМІ повідомили, що підпис на документі про скликання Палати депутатів відрізнявся від звичного підпису президента.

Згодом стало відомо, що ще до госпіталізації Земана поліція і Служба державної безпеки та інформації (BIS) почали розслідувати витік секретної інформації з адміністрації президента.

Читайте більше у статті: Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію.

Або дивіться відеоблог на YouTube-каналі ЄвроПравди: Агенти РФ у команді президента Чехії пішли на нові злочини, поки він у реанімації. Пояснюємо.