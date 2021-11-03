В Чехии договорились о формировании правительственной коалиции и распределении министерств

Чешские центристские и правоцентристские партии достигли договоренности о формировании коалиционного правительства большинства и повестки дня.

Об этом заявил глава Гражданских демократов (ODS) и будущий премьер-министр Петр Фиала, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Фиала заявил, что пять партий договорились о распределении государственных должностей, хотя он не назвал отдельных кандидатов.

"Мы достигли согласия относительно нашего коалиционного договора, мы также согласовали повестку дня нашей коалиции", - сказал Фиала на брифинге после продолжавшихся более 12 часов переговоров.

Партии, объединенные в две коалиции, получили 108 из 200 мест в нижней палате парламента на октябрьских выборах, обойдя нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша.

Новое правительство будет состоять из 18 министров. Партия коалиции "Разом" будет иметь 11 мест в правительстве. В коалиции Пиратской партии и STAN будут семь министров, включая главу МИД. В чешских СМИ среди претендентов на должность главного дипломата называют депутата от "пиратов" Яна Липавского.

Напомним, Сенат Чехии начал процедуру лишения полномочий президента Милоша Земана после заключения медиков о том, что его состояние здоровья не позволяет ему исполнять обязанности президента.

Между тем полиция Чехии заявила о возможном "преступлении против республики" после брифинга о состоянии Земана, а СМИ сообщили, что подпись на документе о созыве Палаты депутатов отличалась от привычной подписи президента.

Впоследствии стало известно, что еще до госпитализации Земана полиция и Служба государственной безопасности и информации (BIS) начали расследовать утечку секретной информации из администрации президента.

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