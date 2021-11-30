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Укр / Рус
Укр / Рус

На одному з грецьких островів стався сильний землетрус

Вівторок, 30 листопада 2021, 09:54

У вівторок вранці на грецькому острові Ікарія стався потужний землетрус, але повідомлень про руйнування чи постраждалих немає.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Афінський геодинамічний інститут повідомив, що підводний землетрус мав магнітуду 5,1, його епіцентр був в 20 кілометрах на північний захід від Ікарії на глибині 17,5 кілометрів.

Землетрус стався о 6 ранку.

Землетрус, за яким через дев'ять хвилин стався ще один поштовх магнітудою 4,1, відчувався на Самосі, Хіосі та інших островах у цьому районі.

Даних про руйнування чи постраждалих не надходило.

Нагадаємо, 27 вересня в результаті землетрусу на Криті загинула одна людина, сотні будинків та підприємств були сильно пошкоджені.

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Греція
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