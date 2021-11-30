Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

На одном из греческих островов произошло сильное землетрясение

Вторник, 30 ноября 2021, 09:54

Во вторник утром на греческом острове Икария произошло мощное землетрясение, но сообщений о разрушениях или пострадавших нет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Афинский геодинамический институт сообщил, что подводное землетрясение имело магнитуду 5,1, его эпицентр находился в 20 километрах северо-западнее Икарии на глубине 17,5 километров.

Землетрясение произошло в 6 часов утра.

Землетрясение, за которым через девять минут последовал еще один толчок магнитудой 4,1, ощущалось на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.

Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним, 27 сентября в результате землетрясения на Крите погиб один человек, сотни домов и предприятий были сильно повреждены.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция
powered by lun.ua

Статьи

Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию

400 лет назад остров привлек английских колониалистов, что принесло ему много горя. Теперь это – "рай на земле", решивший уйти от британской монархии (укр.)
30 ноября 2021 — Кристина Бондарева, Европейская правда

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда