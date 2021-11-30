На одном из греческих островов произошло сильное землетрясение
Вторник, 30 ноября 2021, 09:54
Во вторник утром на греческом острове Икария произошло мощное землетрясение, но сообщений о разрушениях или пострадавших нет.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.
Афинский геодинамический институт сообщил, что подводное землетрясение имело магнитуду 5,1, его эпицентр находился в 20 километрах северо-западнее Икарии на глубине 17,5 километров.
Землетрясение произошло в 6 часов утра.
Землетрясение, за которым через девять минут последовал еще один толчок магнитудой 4,1, ощущалось на Самосе, Хиосе и других островах в этом районе.
Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.
Напомним, 27 сентября в результате землетрясения на Крите погиб один человек, сотни домов и предприятий были сильно повреждены.
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