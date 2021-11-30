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В Німеччині підтвердили перший випадок штаму "Омікрон" у людини, що не бувала за кордоном

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:24

У Лейпцигу, що у федеральній землі Саксонія, підтвердили випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який останнім часом сам не бував за кордоном і не контактував з людьми, які щойно повернулися з подорожі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють німецькі ЗМІ, серед яких Spiegel.

"Bild" наводить коментар речниці департаменту охорони здоров’я Лейпцига про те, що вони отримали підтвердження підозри, що 39-річний пацієнт заразився саме цим штамом.

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 У Німеччині днями виявили вже кілька випадків захворювання, зумовлених штамом "Омікрон", але всі ці люди щойно повернулися з поїздки у ПАР. 

Деякі країни Європи вже повідомляли про випадки, коли неможливо простежити зв’язок між хворобою і чиєюсь поїздкою до Африки. Такі, зокрема, виявили у Шотландії.

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Німеччина Коронавірус
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