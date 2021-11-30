В Германии подтвердили первый случай штамма "Омикрон" у человека, не бывавшего за границей

В Лейпциге, в федеральной земле Саксония, подтвердили случай заражения коронавирусом у мужчины, который в последнее время сам не бывал за границей и не контактировал с только что вернувшимися из путешествия людьми.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают немецкие СМИ, среди которых Spiegel.

Bild приводит комментарий спикера департамента здравоохранения Лейпцига о том, что они получили подтверждение подозрения, что 39-летний пациент заразился именно этим штаммом.

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В Германии на днях обнаружили уже несколько случаев заболевания, вызванных штаммом "Омикрон", но все эти люди только что вернулись из поездки в ЮАР.

Некоторые страны Европы уже сообщали о случаях, когда невозможно проследить связь между болезнью и чьей-то поездкой в ​​Африку. Такие случаи, в частности, были обнаружены в Шотландии.