Будущий канцлер Германии поддерживает обязательную вакцинацию с февраля - СМИ

Олаф Шольц, собирающийся занять должность канцлера Германии на следующей неделе, поддерживает обязательную вакцинацию против COVID-19 и запрет невакцинированным посещать второстепенные магазины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Шольц и канцлер Ангела Меркель во вторник встретились с региональными лидерами, чтобы обсудить, как реагировать на рост инфекции во время четвертой волны пандемии.

Как сообщают источники, имеющие информацию о дискуссии, Шольц сказал на встрече, что выступает за межпартийную инициативу об обязательности вакцинации в надежде, что она может быть воплощена в жизнь до конца февраля.

Шольц также выступает за то, чтобы магазины, не продающие товары первой необходимости, требовали от клиентов доказательства вакцинации или выздоровления от COVID-19, сообщили источники.

Немецкий Институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха сообщил, что за последнюю неделю уровень заболеваемости составил 452,2 человека на 100 000, что несколько меньше, чем в понедельник, когда этот показатель был 452,4. Это было первое понижение с начала ноября.

Несмотря на это, количество новых ежедневных случаев во вторник несколько возросло по сравнению с прошлой неделей до 45 753, а также было зафиксировано еще 388 смертей – самый высокий ежедневный показатель с начала марта.

Ранее сопредседатель немецких "Зеленых" и будущий вице-канцлер призвал к национальному локдауну для невакцинированных, чтобы сдержать последнюю вспышку пандемии.

На прошлой неделе Шольц заключил коалиционное соглашение с "Зелеными" и "свободными демократами" и должен дать присягу на следующей неделе.

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