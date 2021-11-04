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США закликали покарати причетних до нападу на Гандзюк

Четвер, 4 листопада 2021, 14:10

Посольство США в Україні у третю річниці смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк закликало притягнути до відповідальності осіб, що стоять за нападом на неї.

Відповідну заяву посольство оприлюднило у своєму Twitter.

"Згадуємо громадянську правозахисницю і антикорупційну активістку Катерину Гандзюк у третю річницю її смерті. Ми шануємо її відвагу та відданість і закликаємо владу притягнути до відповідальності всіх тих, хто стоїть за нападом, який забрав її життя", - заявили у посольстві США.

Зі схожими заявами виступили також представництво ЄС в Україні та посол Великої Британії Мелінда Сіммонз. 

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками.

Катерина померла 4 листопада 2018 року після трьох місяців боротьби за життя в Київській міській клінічній лікарні №2.

6 червня 2019 року суд виніс вироки п'ятьом обвинуваченим після того, як вони визнали провину та пішли на угоду зі слідством.

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