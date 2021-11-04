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Укр / Рус
Укр / Рус

США призвали наказать причастных к нападению на Гандзюк

Четверг, 4 ноября 2021, 14:10

Посольство США в Украине в третью годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк призвало привлечь к ответственности тех, кто стоит за нападением на нее.

Соответствующее заявление посольство обнародовало в своем Twitter.

"Вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк в третью годовщину ее смерти. Мы уважаем ее отвагу и преданность и призываем власти привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь", - заявили в посольстве США.

Со схожими заявлениями выступили также представительство ЕС в Украине и посол Великобритании Мелинда Симмонз.

31 июля 2018 года в Херсоне возле подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами.

Екатерина умерла 4 ноября 2018 года после трех месяцев борьбы за жизнь в Киевской городской клинической больнице №2.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры пяти обвиняемым после того, как они признали вину и пошли на соглашение со следствием.

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