США призвали наказать причастных к нападению на Гандзюк

Посольство США в Украине в третью годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк призвало привлечь к ответственности тех, кто стоит за нападением на нее.

Соответствующее заявление посольство обнародовало в своем Twitter.

"Вспоминаем гражданскую правозащитницу и антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк в третью годовщину ее смерти. Мы уважаем ее отвагу и преданность и призываем власти привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за нападением, которое унесло ее жизнь", - заявили в посольстве США.

On the third anniversary of her death, we remember civil rights and anti-corruption activist Kateryna Handziuk. We honor her courage and dedication, and we urge authorities to bring to justice all those behind the attack that took her life. pic.twitter.com/VgZdYSQIuF