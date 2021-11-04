Президента Чехії Земана перевели з реанімації у звичайну палату

Президента Чехії Мілоша Земана у четвер перевели з відділення інтенсивної терапії у звичайну палату.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в офіційній заяві розповіла речниця Центрального військового госпіталю Їтка Зінке.

Це сталося трохи менше ніж через місяць після того, як Мілоша Земана госпіталізували до відділення інтенсивної терапії госпіталю.

"Стан здоров'я при надходженні до лікарні, безсумнівно, потребував інтенсивної терапії. Лікування, особливо комплексна нутритивна підтримка, що надається у відділенні анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії… призвели до покращення клінічного стану президента.

Сьогодні, тобто у четвер, 4 листопада 2021 року, президента республіки перевели у стандартну палату реабілітаційного відділення", - розповіла Зінке.

Видання наголошує: це переведення означає, що Земан найближчим часом може прийняти в госпіталі кандидата в прем'єр-міністри Чехії від двох коаліцій ліберальних партій Петра Фіалу.

Президента Чехії Мілоша Земана було госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії майже місяць тому, 10 жовтня. Менше ніж за два тижні, 22 жовтня, лікарня заявила, що завдяки комплексному лікуванню його здоров'я трохи покращало.

Тим часом Петр Фіала, потенційний прем'єр-міністр, заявив, що партії-переможці виборів домовилися про розподіл міністерських посад між ними.

За словами Фіали, керівник адміністрації президента йому повідомив, що Земан готовий зустрітися з ним, як тільки його переведуть з реанімації, але більше подробиць не надав.

Сенат Чехії розпочав процедуру тимчасового призупинення повноважень Земана через стан його здоров'я, однак тепер достеменно не відомо, чи буде вона доведена до кінця.

У Чехії до повноважень президента належить висунення кандидата у прем'єр-міністри країни.