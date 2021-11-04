Президента Чехии Земана перевели из реанимации в обычную палату

Президента Чехии Милоша Земана в четверг перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в официальном заявлении рассказала представительница Центрального военного госпиталя Итка Зинке.

Это произошло чуть меньше месяца спустя после того, как Милоша Земана госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

"Состояние здоровья при поступлении в больницу, несомненно, нуждалось в интенсивной терапии. Лечение, особенно комплексная нутритивная поддержка, оказываемая в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии… привели к улучшению клинического состояния президента.

Сегодня, то есть в четверг 4 ноября, президента республики перевели в стандартную палату реабилитационного отделения", - рассказала Зинке.

Издание отмечает: этот перевод означает, что Земан в ближайшее время может принять в госпитале кандидата в премьер-министры Чехии от двух коалиций либеральных партий Петра Фиалу.

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован в отделение интенсивной терапии почти месяц назад, 10 октября. Менее чем через две недели, 22 октября, больница заявила, что благодаря комплексному лечению его здоровье немного улучшилось.

Между тем Петр Фиала, потенциальный премьер-министр, заявил, что победители выборов договорились о распределении министерских должностей между ними.

По словам Фиалы, руководитель администрации президента ему сообщил, что Земан готов встретиться с ним, как только его переведут из реанимации, но больше подробностей не предоставил.

Сенат Чехии начал процедуру временной приостановки полномочий Земана из-за состояния его здоровья, однако теперь точно не известно, будет ли она доведена до конца.

В Чехии к полномочиям президента относится выдвижение кандидата в премьер-министры страны.