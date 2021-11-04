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Европа стала эпицентром пандемии коронавируса – ВОЗ

Четверг, 4 ноября 2021, 15:08

Европейский регион сейчас является эпицентром глобальной пандемии и находится на пути к еще полумиллиону смертей этой зимой.

Об этом предупредил глава европейского региона Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На прошлой неделе Европа и Центральная Азия сообщили о почти 1,8 млн новых случаев COVID-19, что составляет 59% всех случаев в мире. По словам Клюге, в регионе зафиксировано 24 тысячи смертей, что составляет 48% смертей во всем мире.

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В целом сейчас в европейском регионе зарегистрировано больше случаев — 78 миллионов, чем в Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье, Западной части Тихого океана и Африке вместе взятых.

"Мы снова в эпицентре. Если мы останемся на этой траектории, мы можем увидеть еще полмиллиона смертей от COVID-19 в Европе и Центральной Азии до 1 февраля следующего года", - добавил Клюге.

ВОЗ прогнозирует, что этой зимой системы здравоохранения в 43 странах региона столкнутся с "экстремальным стрессом".

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Клюге указал на низкий уровень охвата вакцинацией и ослабление социальных мер и мер здравоохранения.

По его словам, только 47% граждан региона получили полную вакцинацию, при этом самый низкий охват - в странах Балтии, Балкан, а также в Центральной и Восточной Европе.

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