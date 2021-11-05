Чеські лікарі заявили, що Земан поки не може повністю повернутись до роботи

Стан здоров'я президента Чехії Мілоша Земана, як і раніше, вимагає госпіталізації, глава держави не може повністю присвятити себе роботі.

Такого висновку дійшов консиліуму лікарів, які займаються лікуванням Земана, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Сeske Noviny.

Керівник консиліуму доктор Томаш Зіма заявив на брифінгу, що визначити прогноз розвитку стану здоров'я президента складно, це залежатиме від розвитку захворювання, яке "важко піддається лікуванню".

За словами Зіми, з 26 жовтня по 1 листопада члени консиліуму ознайомилися з історією хвороби президента та мали змогу його оглянути.

"Голові державі, як і раніше, потрібна госпіталізація, і зараз це не дозволяє йому повністю присвятити себе своїм робочим обов'язкам. Поки що дуже складно визначити прогноз подальшого розвитку стану здоров'я, характер та прояви основного захворювання, безумовно, дуже серйозні", - сказав Зіма.

Земан перебуває на лікуванні у Центральному військовому шпиталі Праги з 10 жовтня у зв'язку із загальним погіршенням стану здоров'я через хронічну хворобу. Його стан покращився, у четвер його перевели з реанімації до палати загального профілю.

У п'ятницю Земан у телефонному інтерв'ю заявив, що готовий призначити Петра Фіалу прем'єр-міністром і госпіталізація не буде проблемою.